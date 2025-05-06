ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في مركز البريكة، بحوزتهم (3) بنادق شوزن، و(161) ذخيرة حيّة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، إلى جانب الغرامات الأخرى المرتبطة بالأدوات والوسائل المستخدمة في الشروع بالصيد.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.