كشف رئيس مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار فيصل بن عبدالله القحطاني تحقيق قفزة نوعية في أداء الشركة المالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، إذ حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 366.48 مليون ريال بزيادة نسبتها 755% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2024 البالغة خسائرها بمبلغ ( 55.92 ) مليون ريال، وزيادة نسبتها 1529% عن الربع السابق البالغة خسائرها بمبلغ ( 25.65 ) مليون ريال.

وأرجع القحطاني أسباب التحول الإيجابي في الأداء المالي للشركة إلى أثر إتمام الصفقة الجوهرية مع شركة دله للخدمات الصحية، التي تضمنت نقل كامل ملكية «أيان للاستثمار» في شركتي الأحساء والسلام للخدمات الطبية إلى «دله» مقابل عوض نقدي، وعوض غير نقدي تمثل بإصدار أسهم لصالح أيان في شركة «دله»، مما أثمر عن تحسن لافت في مؤشرات الربحية والهوامش المالية، وتخفيض الخسائر المتراكمة، وتحقيق سيولة نقدية إضافية، في الوقت الذي تمكنت فيه الشركة من إنهاء كافة التزاماتها ومديونياتها وفقاً للصفقة الجوهرية مع دله الصحية والتي التزمت الأخيرة بموجبها بتحمّل كافة الالتزامات المالية المترتبة على شركتي الأحساء والسلام للخدمات الطبية.

وأشار القحطاني إلى الأثر الإيجابي الذي عكسته الصفقة الجوهرية مع دله على نتائج الشركة للربع الأول، وما تمثله من خطوة استراتيجية مهمة تمهّد لبداية جديدة لمسيرة الشركة، وتعزز من قيمتها ومكانتها في السوق، وقدرتها على الاستجابة لتطلعات مساهميها.

وأكد القحطاني التزام أيان للاستثمار بتنويع قاعدة استثماراتها بما يمنحها القدرة على إعادة توجيه الموارد في السوق السعودية، واستكشاف شراكات جديدة لا سيما ضمن قطاعات منسجمة مع استراتيجيات التحول الوطني ورؤية 2030.