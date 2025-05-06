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محمد الشهراني (القطيف) mffaa1@
شرعت بلدية محافظة القطيف في تنفيذ مشروع تطوير وتسوية مخطط حي النسيم بسيهات، بمساحة تعادل 97000 متر مربع وذلك ضمن خططها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المحافظة.



ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال تسوية لـ 5 شوارع رئيسية و31 شارعاً فرعياً تمهيداً لأعمال السفلتة ضمن تحسين شبكة الطرق.



وأوضحت بلدية القطيف، بأن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها في مختلف مدن وبلدات المحافظة، بهدف تهيئة البنية التحتية بشكل متكامل، وتسهيل الحركة المرورية، وتوفير بيئة حضرية مستدامة، واستمراراً لبرنامج تحسين جودة، ورفع كفاءة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية؛ ضمن سعيها لتحقيق الأهداف والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع تحقيق متطلبات التنمية ومستهدفات الارتقاء بجودة الحياة، والتطوير الحضري لطرق المنطقة الشرقية، ضمن سلسة من المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان بالمنطقة.

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