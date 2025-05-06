يستقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة المدينة المنورة، التابع لمركز العمليات الوطنية، الذي دشنه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أخيراً، البلاغات بعدة لغات وتوجيه الفرق المختصة ومتابعة البلاغات حتى يتم الانتهاء منها والمراقبة الأمنية للطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة المدينة المنورة، والمراقبة المكثفة للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف. ويهدف المركز إلى سرعة وجودة تقديم الخدمة الأمنية والإنسانية.وأوضح المتحدث باسم العمليات الموحدة النقيب عبدالعزيز الغامدي في تصريح إعلامي، أن المركز يعد أحد المشاريع التي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع جودة الحياة وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، الهدف منه هو توحيد أرقام الطوارئ الأمنية بمنطقة المدينة المنورة ليكون الرقم هو 911 وتوحيد غرف العمليات في موقع واحد، لافتا إلى أن المركز يضم 8 جهات أمنية و7 جهات مساندة حكومية مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر وأمانة المنطقة، وعمل المركز هو استقبال جميع البلاغات والإجابة على جميع الاستفسارات وتوجيه الجهات الأمنية بالبلاغات التي تصل عبر الرقم.وقال: «هناك برنامج تقني دقيق بالمركز ويظهر رقم المتصل واسمه وموقعه من خلال الاتصال على الرقم الموحد، ويتم توجيه الجهة المعنية في زمن لا يقل عن 45 ثانية، وإدارة العمل تتم عبر كوادر بشرية مؤهلة».