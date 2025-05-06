وصف البروفيسور إريك هولناجل، أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال السلامة الصناعية، المملكة بأنها «بلد مُلهِم ومحبوب»، مؤكدًا عمق انبهاره بتجربتها المتسارعة في تطوير مفاهيم السلامة المهنية وتوطينها ضمن إطار رؤية طموحة.جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية الذي استضافته المملكة، حيث أشار هولناجل إلى أن السعودية تمتلك بيئة خصبة للإبداع وتطبيق المفاهيم العلمية الحديثة في ميادين العمل، معربًا عن فخره بالإسهام في هذا الحراك العلمي والمهني.وقال في حديثه على هامش المؤتمر: «نمتلك أفكارًا رائدة تمكّنا من إنتاج مؤلفات وكتب متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، وهو مجال يحظى بأهمية متزايدة في حاضرنا ومستقبلنا، وأؤمن أن المملكة بلد مُلهِم ومحبوب، وسأعود إليه في السنوات القادمة لأواصل العمل بجد واجتهاد في هذا المجال الحيوي».ويمثل حضور شخصية مثل هولناجل في هذا الحدث العالمي تأكيدًا على المكانة الدولية المتنامية التي باتت تحظى بها المملكة في مجالات الابتكار المهني وتكريس ثقافة السلامة، ليس فقط على مستوى القطاعات الصناعية، بل أيضًا في مختلف المجالات، ومنها القطاع الرياضي الذي يزداد ارتباطًا بمعايير السلامة والتطوير المستدام.