نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جزيرة زنجبار بجمهورية تنزانيا، والمقام خلال الفترة من 29 أبريل حتى 6 مايو 2025م.وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على (1731) حالة وأجرى (60) عملية جراحية متخصصة في العيون، ووزع (198) نظارة طبية، وصرف الأدوية لـ(857) مريضاً.ويأتي هذا المشروع، ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفّذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة.