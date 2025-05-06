بحضور وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، ووزير الرياضة عبدالله رافيو، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، انطلق، أمس، في العاصمة ماليه بجمهورية المالديف، أعمال البرنامج التدريبي «بناء قدرات الأئمة والدعاة»، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ضمن مبادرته الإستراتيجية «وسطا»، بمشاركة نخبة من الأئمة والدعاة والخطباء بجمهورية المالديف.وأوضح الوزير شهيم خلال حفل التدشين، أن البرنامج الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بجمهورية المالديف، يعد مبادرة بالغة الأهمية للتنسيق والتعاون في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن الإرهاب داء فكري وينبغي التصدي له من خلال نشر رسائل التوعية والاعتدال وفقاً لمبادئ الإسلام.وقدّم شكره على جهود التحالف الإسلامي في حماية المجتمعات من الإرهاب والتطرف ونشر الأفكار المتطرفة، وأضاف قائلاً: «إن المالديف تواصل جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف بتوجيه من رئيس الجمهورية» مؤكداً أن التحالف الإسلامي من خلال عمله مع الدول الأعضاء قادر على تحقيق العديد من الإنجازات في مجال محاربة الإرهاب والتطرف.من جانبه، أكد اللواء المغيدي، أن التحالف تم تأسيسه برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية في محاربة الإرهاب، وتقديم مجموعة من المبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين للمساهمة في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب.وأضاف أن انطلاق المبادرة الإستراتيجية تأتي امتداداً لمبادرات التحالف الإستراتيجية البالغ عددها 15 مبادرة، في مجالات التحالف الأربعة الفكري؛ الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، والعسكري، التي يعتزم من خلالها التحالف تنفيذ 90 برنامجاً تدريبياً، بالإضافة إلى 20 برنامجاً توعوياً ومعرفياً، تنفذ في الدول الأعضاء في التحالف، للمساهمة في تعزيز القدرات في الحرب على الإرهاب.