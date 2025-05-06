أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، حرص المملكة واعتزازها وفخرها بخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في إطار الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتوفير أعلى مستويات الراحة وتسخير جميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام.جاء ذلك، خلال افتتاح مدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق بالجوف، حيث استمع خلال تجوله في أرجاء المدينة، لشرح موجز عن مكونات المدينة ومرافقها والتي تشمل المبنى الإداري والتنظيمي، والمقار المهيأة للقطاع الصحي، والمعرض الإثرائي للحج والعمرة، إلى جانب صالات مخصصة لتلبية احتياجات الحجاج، وشاهد عرضًا مرئيًا عن المدينة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 113,000 متر مربع، وتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين ريال، والتي تهدف إلى تقديم خدمات شاملة ومتكاملة لضيوف الرحمن، بما يضمن راحتهم أثناء أداء مناسك الحج، ويعكس التزام المملكة بتوفير بيئة مثالية للحجاج.وفي ختام الجولة، أشاد أمير منطقة الجوف، بالجهود المبذولة في إنجاز هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتعزيز الخدمات المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق تطلعات القيادة في تقديم أفضل الخدمات لهم.وتعد مدينة الحجاج بمنطقة الجوف، إحدى محطات إقامة الحجاج وهم متجهون أو عائدون من الأماكن المقدسة، وتمثل تكاملًا وتعاونًا بين الجهات الحكومية لخدمة العابرين من الحجاج، وتقدم خدماتها الصحية والاجتماعية والثقافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر على مدار 24 ساعة.