أنهت الجهات المعنية مشروع تظليل وتلطيف الأجواء بمشعر منى للاستفادة منها خلال موسم الحج في مساحة 35 ألف م2 مزودة بأكثر من ٥٠٠ مروحة بنظام الرذاذ؛ تهدف لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوفير بيئة أكثر راحة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بيسر. ويسهم المشروع، إلى جانب المشروعات المنُفذة في تسهيل تنقلات الحجاج على طوال الممشى والمسارات المخصصة للتنقلات من المخيمات للجمرات، وكذلك داخل المخيمات.من جهة أخرى، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتشجير المشاعر المقدسة التي تأتي ضمن مبادرة المشاعر الخضراء، وشملت المرحلة الأولى زراعة أكثر من 20 ألف شجرة على مساحة 290 ألف متر مربع في المسارات المخصصة للمشاة؛ وذلك بهدف تهيئة بيئة أكثر استدامة في المشاعر المقدسة وزيادة المسطحات الخضراء وتلطيف الأجواء.