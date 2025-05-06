أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، تحقيق المملكة إنجازًا نوعيًا في قطاع الملاحة الجوية، مشيراً إلى أن إدارة الأجواء الضخمة للمملكة بالكامل عبر شركة الملاحة الجوية السعودية، وبكوادر وطنية من السعوديين والسعوديات بنسبة 100%.جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية (GOSH 7)، الذي يُعقد تحت مظلة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ويهدف إلى تعزيز مفاهيم بيئة العمل الآمنة ورفع الوعي بمعايير السلامة في القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطيران المدني.وقال الدعيلج: «نفخر اليوم في المملكة بأن إدارة الأجواء الضخمة تتم بالكامل عبر شركة الملاحة الجوية السعودية، وبكفاءات وطنية من السعوديين والسعوديات بنسبة 100%، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الإستراتيجية الوطنية في توطين الوظائف التخصصية، وبناء قدرات وطنية مؤهلة لإدارة واحدة من أكثر البنى التحتية حساسية في العالم».ويُعد قطاع الطيران من أبرز محاور التنمية في رؤية 2030، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الربط الجوي، والهدف الإستراتيجي لخدمة 300 مليون مسافر سنويًا، والوصول إلى 250 وجهة دولية بحلول نهاية العقد.وتأتي تصريحات الدعيلج لتؤكد تكامل الجهود بين التمكين المهني والسلامة التشغيلية، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويرسّخ ثقة المجتمع الدولي في كفاءة الكوادر الوطنية السعودية.