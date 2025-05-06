«حبيب الرحمن، وفردوس» شريكا حياة من بنجلاديش، ظل أداء الحج لهما مجرد خيال وأمل، وتحول إلى واقع وهما ينهيان إجراءات السفر للسعودية لأداء الفريضة ضمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة. يقول حبيب الرحمن، إنها أول حجة له واستفاد من مبادرة طريق مكة وصولاً إلى مكة المكرمة، قادماً من بنجلاديش بعد أن وصلها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم مع زوجته ويعمل منذ سنوات، غير أن رغبتهما في أداء الحج جعلتهما يبحثان عن أفضل الطرق. وكانت المبادرة هي الطريق المميز التي تقدم كل الإمكانات والتسهيلات، لذا قدم من أمريكا إلى بنجلاديش للاستفادة من المبادرة من صالة مطار حضرة شاه الدولي في دكا.وقالت زوجته فردوس آرا: «أدهشتنا السرعة في إنهاء الإجراءات، وإصدار تأشيرة الحج، وترميز الأمتعة وشحنها لتكون أمامنا في مقر سكننا».حبيب الرحمن يتحدث عن المبادرة: «سمعنا وتابعنا كثيراً عبر وسائل الإعلام المختلفة عن مبادرة طريق مكة، حيث نعيش في أمريكا، ما جعلنا نبحث عن المزيد من الأخبار عنها وكيفية الاستفادة منها، الأمر الذي دفعنا للعودة إلى بنجلاديش لزيارة الأهل ومن ثم الاستفادة من المبادرة والمغادرة من مطار دكا إلى جدة.. لم أكن مصدقاً سرعة الإنجاز، استغرقت الإجراءات لحظات قليلة لتنتهي وأصبحنا من ضمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة».