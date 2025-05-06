في خطوة تؤكد التزام المملكة بتحقيق الريادة العلمية والتقنية، تواصل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تمكين الكفاءات البحثية عبر برامج المنح؛ التي تستهدف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية، وذلك ضمن مسار استراتيجي يدعم الابتكار ويؤسس لمستقبل مستدام يتكامل مع مستهدفات رؤية 2030.وبحسب تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار خلال عامي 2024 و2025م، استقبلت الهيئة 546 مقترحاً بحثياً في مجال الطاقة الشمسية، يعكس حجم الاهتمام الوطني والأكاديمي بهذا القطاع الحيوي، وتم اعتماد 20 مجموعة بحثية لتلقي الدعم؛ بهدف تطوير حلول تقنية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة وخفض تكلفتها.وقدّمت أكثر من 35 جهة بحثية، من جامعات ومراكز وطنية، مقترحاتها من خلال منصات المنح المخصصة، لتطوير حلول نوعية في مجال الطاقة الشمسية، ضمن برامج بلغت قيمة دعمها أكثر من 63 مليون ريال.وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين كفاءة الخلايا الشمسية وخفض تكاليف إنتاجها وتحسين جودة المواد المستخدمة في أنظمة الطاقة الشمسية واستكشاف تكامل الطاقة الشمسية مع الزراعة والأمن المائي وتطوير تطبيقات الشبكة الذكية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المنظورة في تنظيم وتحسين أداء الطاقة الشمسية.تؤكد هذه المبادرات البحثية أن دعم الابتكار في الطاقة الشمسية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية؛ لضمان أمن الطاقة واستدامتها. وتُسهم برامج المنح في تمكين الباحثين السعوديين من تطوير حلول محلية المنشأ، ذات بعد عالمي التأثير، بما يعزز مكانة المملكة في مشهد الطاقة المتجددة ويؤسس لمستقبل تقني مستدام يقوده العلم.