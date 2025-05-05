تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، مشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد بجازان الجاري تنفيذه حالياً.

واطلع أمير منطقة جازان خلال الجولة على عرض تقديمي تضمن أبرز ما توصل إليه المشروع من تحديثات سير الأعمال، وقياس نسب الإنجاز التي بلغت 77%؜، من مراحل الإنجاز في مشروع المطار الجديد الذي يعد ركيزة إستراتيجية للربط الجوي للمنطقة وداعماً نحو تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية.

ووقف ميدانياً على مشروع المطار الجديد، مستمعاً لشرح من الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي، عن المطار الذي تبلغ مساحته نحو (48) مليون متر مربع، ويحوي صالة ركاب رئيسية تقدر مساحتها بـ(57) ألف متر مربع، و(12) بوابة سفر، و(10) جسور للطائرات، إضافة إلى (32) منصة لإنهاء إجراءات السفر، و(2000) موقف للمركبات، إضافة لأربع صالات انتظار، وأربعة سيور للأمتعة بمنظومة نقل ذكية تستوعب (400) حقيبة في الساعة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 3.6 مليون مسافر سنوياً.

وجال أمير منطقة جازان على المرافق المنفذة من المشروع ووقف على الاستعدادات التشغيلية، موجهاً بمضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات للإسهام في سرعة الإنجاز حسب الجدول الزمني للانتهاء من المشروع.

وتسلّم أمير منطقة جازان في ختام الجولة التقرير السنوي للمطار للعام 2024، وهدية تذكارية، ثم التُقطت الصور الجماعية مع فريق العمل بالمشروع.