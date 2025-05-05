قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.