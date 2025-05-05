اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط إعلان الشواغر الوظيفية والتدريب المنتهي بالتوظيف وإجراء المقابلات الوظيفية لمنشآت القطاع الخاص، ومن أبرز معايير المقابلات الشخصية حظر عليها طرح الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية وما شابه ذلك أثناء المقابلة الوظيفية، وعدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت، التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً، وألزمت الضوابط المنشآت بألا يحتوي إعلان الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية على أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما لا يجوز ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو الإعلان عنه ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة وينطبق عليه ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط والحصول على التراخيص اللازمة لمعارض التوظيف أو الدعوات العامة خارج مقار العمل. وفي ضوابط إعلان الشواغر اشترطت وزارة الموارد أن تكون الوظائف المعلنة متوافقة مع المهن الواردة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يكون إعلان الشواغر عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشأة أو معارض التوظيف المرخصة، وأن يحتوي الإعلان على نبذة من المنشأة تتضمن اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل على أن يحتوي الإعلان الوظيفي على وصف واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن المسمى الوظيفي، المهمات الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، طريقة تقدم الطلب، طبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية مع تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي: تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي. وفي الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية ألزمت الموارد القطاع الخاص بحصر المتقدمين للمقابلة الوظيفية وإرسال دعوة لإشعار كل متقدم بنوع المقابلة، حضورية، عن بُعد، هاتفية، وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، ويجب أن يكون مكان المقابلة ملائماً سواء كان خارج مقر المنشأة أو داخلها بما يتناسب مع أعداد المتقدمين للوظيفة وبمكان ظاهر بمداخل ومخارج مفتوحة ومكاتب ومقاعد كافية، وأن يكون المكان مستوفياً لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تحمي المتقدمين مع توفير نظام أمني إلكتروني أو حراسة أمنية، وكذلك دورات مياه حسب جنس المتقدمين وتوفير مياه صالحة للشرب.سبل تواصل مناسبة لأصحاب الاحتياجاتفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، وكذلك توفير الترتيبات والخدمات التيسيرية؛ التي تضمن سهولة وصوله لكافة مرافق مكان المقابلة على أن تشكل لجنة لإجراء المقابلات الوظيفية لا تقل عن شخصين، ويكون أعضاؤها من السعوديين أحدهم من مختصي الموارد البشرية، ويمكن استعانة اللجنة بالمختصين غير السعوديين في المقابلات الوظيفية عند الضرورة على ألا يتجاوز عددهم نصف أعضاء اللجنة، وإبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة الوظيفية بأي وسيلة إبلاغ رسمية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ المقابلة، وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمقابلة يتم توضيح الأسباب له أو لها.