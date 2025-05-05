طورت «NHC Innovation» منصتها الرقمية «SupplyPro» بهدف أتمتة عمليات سلاسل الإمداد في قطاع التشييد والبناء، والإسهام في تسريع التوريد من خلال ربط المطورين العقاريين والمقاولين، والمستهلكين بالمصانع، والموردين المحليين والدوليين.

وتضم المنصة أكثر من 1,500 منتج متنوع في مجال مواد البناء، ويبلغ عدد المصانع المسجلة فيها 129 مصنعًا، إلى جانب 45 مورّدًا محليًا ودوليًا، مما يعكس تنوع العروض وتكامل سلسلة التوريد ضمن بيئة رقمية موحدة، وتُمكّن المنصة الشركات من إدارة عمليات التوريد بسهولة عبر حلول مبتكرة توفر رؤية واضحة وكفاءة تشغيلية، مما يضمن تجربة متكاملة وآمنة لجميع الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة «SupplyPro» إستراتيجية قطاع الإسكان، حيث تسهم في تحقيق مستهدفاته من خلال تسريع تنفيذ المشاريع وتوفير حلول فعالة لسلاسل الإمداد، مما يعزز من جودة البناء ويخفض التكاليف، ويساهم في تحسين تجربة المستفيد النهائي ودعم نمو المعروض السكني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت «NHC Innovation» من خلال تحسين وتطوير منصة «SupplyPro» إيمانها بأن إدارة سلاسل الإمداد يجب أن تكون أبسط، أسرع، وأكثر كفاءة، مع السعي لتكون المنصة الأكثر تكاملًا وموثوقية في ربط الموردين بالعملاء، بما يسهم في بناء منظومة ذكية تدعم الاقتصاد الرقمي في قطاع التشييد والبناء.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«NHC Innovation»، المهندس ريان بن عبدالله العقل، أن منصة «SupplyPro» تمثل خطوة نوعية في مسار رقمنة سلاسل الإمداد في قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن المنصة تعكس التزام الشركة بتطوير حلول ذكية تمكّن من ربط كافة أطراف سلسلة الإمداد على نحوٍ تكاملي، مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات، ودعم توجهات المملكة نحو التحول الرقمي.

تُعد «SupplyPro» فرصة إستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع وتحسين عمليات شراء مواد البناء، من خلال توفير خيارات متعددة مطابقة للمواصفات المعتمدة، وعرض مجموعة متنوعة من الموردين المحليين والدوليين. كما تقدم المنصة حلولًا شاملة تسهّل عمليات البحث، وأسعارًا تنافسية وحلولاً تمويلية، ومقارنة الأسعار، وإصدار طلبات الشراء عبر تجربة سلسة وشفافة. وتوفر كذلك سوقًا رقمية تمكّن موردي مواد البناء من عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة واسعة من المستوردين، مما يعزز المنافسة ويخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 20%.

تخدم منصة «SupplyPro» المطورين العقاريين، المقاولين، المصانع المحلية والدولية، الموردين، شركات الخدمات اللوجستية، وعملاء القطاع العقاري، حيث توفر مجموعة متنوعة من مواد البناء مثل بلاط السيراميك والبورسلان، الأدوات الصحية، وغيرها من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء.

الجدير بالذكر أن«NHC Innovation» تطور وتشغل 10 منصات رقمية عقارية وبلدية، من بينها (سكني، بلدي، الأراضي البيضاء، إيجار، البناء المستدام، فرز الوحدات العقارية، جمعيات الملاك، الوساطة العقارية، المعهد العقاري)، وتقدم أكثر من 400 خدمة تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم. كما تعمل على توفير حلول ذكية تدعم التحول الرقمي في القطاعين العقاري والبلدي، وتعزز قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، مع التركيز على الاستدامة والتطور التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ويعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية والتنافسية.