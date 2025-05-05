استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، في مكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن المقر الحديث للقوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة، إضافة إلى استعراض موجز لمنظومة المراقبة الأمنية المتنقلة (حمى)، المكونة من طائرات دون طيار والكاميرات الحرارية وأنظمة القيادة والسيطرة بهدف المراقبة الجوية والأرضية والإسناد العملياتي لتعزيز قدرات القوات، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنفاذ الأنظمة البيئية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتغطية المساحات الجغرافية الشاسعة.

وثمّن اللواء الحربي، جهود أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعته واهتمامه بكل ما يسهم في تطوير العمل، مؤكدًا سعيهم لمضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية إلى مستويات أعلى.