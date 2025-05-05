أصدرت وزارة التعليم قراراً بإغلاق جميع الحسابات الرسمية التابعة للمدارس الحكومية والمعاهد ومكاتب التعليم على منصات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بالنشر الاتصالي عبر الحسابات الرسمية للإدارات العامة للتعليم بما يضمن توحيد الرسائل الاتصالية وتعزيز دور الاتصال المؤسسي.

وعلمت «عكاظ» أن القرار سينفذ على ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي مرحلة أرشفة البيانات تبدأ من الأحد 4 مايو إلى الإثنين 12 مايو الجاري وتتم فيها أرشفة جميع بيانات الحسابات الرسمية (المنشورات - المحتوى الاتصالي) الخاصة بالمدارس والمكاتب من قبل المنسقين؛ لضمان حفظها وفق المتطلبات النظامية.

والمرحلة الثانية وهي مرحلة الإغلاق التام لجميع الحسابات وتبدأ من الثلاثاء 13 مايو وتنتهي الخميس 29 مايو 2025م، وتتضمن إغلاق الحسابات بشكل كامل من قبل منسقي المدارس والمكاتب، تحت إشراف مباشر من قسم الاتصال المؤسسي، على أن تتم تعبئة استمارة الإغلاق الإلكترونية.

والمرحلة الثالثة مرحلة المراجعة النهائية، وتبدأ من الإثنين 15 يونيو وحتى الخميس 26 يونيو القادم، ويتم خلالها التأكد من قبل قسم الاتصال المؤسسي بإتمام العمليات المشار إليها في المرحلتين الأولى والثانية لضمان الالتزام بالقرار.