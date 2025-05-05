نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك سعود الطبية - عضو ⁧تجمع الرياض الصحي الأول⁩ - في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، كان يعاني من جلطات دماغية متكررة، تبيّن لاحقًا أنها نتيجة إصابته بمرض «مويامويا» النادر، وذلك ضمن جهود المدينة في علاج الحالات النادرة والمعقدة.وفي تفاصيل الحالة، أوضحت استشارية جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال والمشرفة على الفريق الجراحي الدكتورة مريم العتيبي، أن الطفل كان يعاني من تضيق تدريجي في الشرايين الدماغية، مما أدى إلى نقص التروية وظهور جلطات دماغية متكررة.وبيّنت أن الفريق الطبي أجرى عملية دقيقة تم خلالها توصيل شرايين فروة الرأس بالدماغ على الجهتين، وهي من العمليات المعتمدة في مثل هذه الحالات لتحسين التروية الدموية والوقاية من الجلطات المستقبلية، مؤكدة أن العملية تكللت بالنجاح، حيث اختفت الأعراض واستقرت الحالة العصبية للطفل بعد التدخل الجراحي.وأضافت أن هذا النوع من العمليات يُعد من الإجراءات الجراحية النادرة والدقيقة، خصوصًا لدى الأطفال، مما يبرز أهمية التشخيص المبكر والتدخل الجراحي المتخصص.ويجسد هذا النجاح التكاملي التقدّم الذي تحققه سعود الطبية على صعيد رعاية الحالات الدقيقة، ويعكس التزامها بتوفير خدمات صحية متخصصة ترتكز على الكفاءة والابتكار، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز ثقة المرضى بمنظومة الرعاية الصحية في منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.