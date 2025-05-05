حدثت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة شروط ومتطلبات فسح الغذاء بإدراج بند جديد بعنوان «اشتراط إلزامية المدة الزمنية القصوى المنقضية من فترة الصلاحية للمنتجات الغذائية عند وصولها لمنفذ الدخول». واشترط التحديث للدواجن المجمدة أن لا تزيد الفترة المنقضية من تاريخ الذبح حتى وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول إلى المملكة على أربعة أشهر، والأسماك المبردة يجب أن تنقل من بلد المنشأ حتى وصولها منفذ الدخول خلال فترة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ الصيد.أما منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص وأغذية كبار الرضع وصغار الأطفال، فلا تزيد الفترة المنقضية من فترة الصلاحية عند وصولها لمنفذ الدخول إلى المملكة أكثر من نصف الصلاحية المدونة على عبوات المنتجات.