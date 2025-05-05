«حبيب الرحمن» و فردوس«شريكا حياة من بنجلاديش، ظل اداء الحج مجرد خيال وامل وتحول الى واقع وهما ينهيان اجراءات السفر للسعودية لاداء الفريضة ضمن المستفيدين من» مبادرة طريق مكة « . يقول حبيب الرحمن انها اول حجة له واستفاد من مبادرة طريق مكة وصولا الى مكة المكرمة قادما من بنجلاديش بعد ان وصلها من الولايات المتحدة الاميركية حيث يقيم مع زوجته ويعمل منذ سنوات، غير أن رغبتهما في أداء الحج جعلتهما يبحثان عن أفضل الطرق و كانت المبادرة هي الطريق المميز.. تقدم كل الإمكانات والتسهيلات، "قدمت من أمريكا إلى بنجلاديش للاستفادة من المبادرة عبر صالة مطار حضرة شاه الدولي في دكا." زوجته فردوس آرا تقول : ادهشتنا السرعة في إنهاء الإجراءات، وإصدار تأشيرة الحج، وترميز الأمتعة و شحنها لتكون أمامنا في مقر سكننا.

»حبيب الرحمن «يتحدث عن المبادرة: سمعنا و تابعنا كثيرا عبر وسائل الإعلام المختلفة عن مبادرة طريق مكة حيث نعيش في أمريكا ما جعلنا نبحث عن المزيد من الأخبار عنها و كيفية الاستفادة منها الامر الذي دفعنا للعودة إلى بنجلاديش لزيارة الأهل و من ثم الاستفادة من المبادرة والمغادرة من مطار دكا الى جدة " لم أكن مصدقاً سرعة الانجاز استغرقت الإجراءات لحظات قليلة وحظينا بالاستفادة من مبادرة طريق مكة "