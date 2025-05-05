تودّع المشاعر المقدسة البسطات القديمة لبيع بعض مستلزمات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1446هـ. إذ انتهت شركة المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة من تنفيذ مشروع وحدات تجارية حديثة بديلة عن الوحدات السابقة وصلت لأكثر من 60 وحدة في مواقع إستراتيجية بمشعري منى ومزدلفة، وذلك ضمن مبادرة تطويرية تهدف إلى تحسين البيئة الخدمية والتسويقية في المشاعر المقدسة.وتتميز الوحدات الجديدة، بتصاميم معمارية مستوحاة من هوية المشاعر، وتجسِّد الطابع الروحي والرمزي للمكان، بما يعزز التكامل العمراني في مناطق ذات خصوصية دينية، بمرافق حديثة متعددة الاستخدامات تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحج.وسوف تسهم هذه المبادرة، في الارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات الحجاج، وكفاءة التشغيل، وخلق فرص استثمارية مستدامة، كما تعزز هذه الخطوة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات مبتكرة، رامية إلى إثراء تجربة الحاج ورفع جودة الحياة في المشاعر المقدسة.