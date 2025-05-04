دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة المدينة المنورة التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية.

واطلع على مرافق المركز التشغيلية المتمثلة في صالة تلقي البلاغات، وصالة ترحيل البلاغات، وصالة المراقبة التلفزيونية.

كما دشّن خلال زيارته المركز خدمة توثيق البلاغ، التي تتيح لمقدم البلاغ إمكانية رفع الموقع مزوداً بصور وفيديو للحالة؛ ما يسهم في تحسين سرعة وجودة تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية.

ويُعد مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة المدينة المنورة الرابع من نوعه على مستوى المملكة بعد مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ويضم القطاعات الأمنية بالمنطقة، إضافة إلى وزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والشركة السعودية للكهرباء.

ووحّد المركز عمل 28 غرفة عمليات على مستوى منطقة المدينة المنورة؛ ما يسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية وتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في المنطقة.

يُذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) تأتي كإحدى المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.