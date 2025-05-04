دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من المشاريع التابعة للوزارة بمنطقة المدينة المنورة.

وتأتي هذه المشاريع امتداداً للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاتهما المستمرة، لتوفير الإمكانات كافة للقطاعات الأمنية في جميع مناطق المملكة، وتمكينها من أداء مهماتها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وشملت المشاريع، المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية، وتضم المدينة ميادين ومرافق تعليمية وتدريبية وترفيهية متعددة جُهِّزَت بأحدث الأنظمة الذكية والتقنيات الأمنية التي تتناسب مع مهمات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ومتطلبات أعمالها في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتيسير وتسهيل أداء النسك بأمن وأمان.

كما دشّن مشروع إسكان القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة، والمركز الطبي التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الذي يقدم خدماته الصحية لمنسوبي القطاعات التابعة للوزارة بالمدينة المنورة، ويضم عيادات متخصصة ومختبرات طبية متكاملة.