برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، توّج نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، اليوم، الفرق الفائزة في تحدي أبشر 2025 المقام تحت شعار «نبتكر لمجتمع آمن» بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ومركز المعلومات الوطني وشركة علم، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وأكد نائب وزير الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها في دعم الابتكار والتحول الرقمي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز الكوادر الوطنية على تقديم حلول تقنية إبداعية، وتحويل هذه الأفكار إلى خدمات تسهم في تطوير العمل وخدمة مستفيدي «أبشر» من المواطنين والمقيمين والزوار.

وتجول الدكتور ناصر الداود في معرض التحدي، واستمع لشرح عن الأعمال الفائزة، ثم بُدئ الحفل بفقرات تضمنت فيلماً وثائقياً عن تحدي «أبشر» الذي يأتي لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من أفراد المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة، وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والافتراضي، وتطوير خوارزميات ذكية وإعادة هندسة الإجراءات لتحسين الخدمات الحالية، وبناء خدمات جديدة إبداعية تعزز من التحول الرقمي بطرق ذكية مبتكرة.

وحصل على جائزة المركز الأول فكرة «LOST» وجائزة المركز الثاني فكرة «نقاط الفخر، دمتم لنا ذخر» وجائزة المركز الثالث فكرة «ظاهر» وجائزة المركز الرابع فكرة «حازم» وجائزة المركز الخامس فكرة «مِراس» من 4141 فكرة مشاركة.