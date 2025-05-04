تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، دعوة من رئيس جمهورية العراق الشقيقة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، لحضور الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اللتين تستضيفهما جمهورية العراق الشهر الجاري.تسلم الدعوة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.