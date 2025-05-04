تُقدم الأطقم الجوية والفنية والمساندة للقوات الجوية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط «علم الصحراء 2025» قدرات عالية من الاحترافية في العمل، ما يعكس المستوى المتقدم من الجاهزية والكفاءة والفعالية.

وأوضح الرائد المهندس ماجد بن فرج البلوي أن التحضير والتجهيز للمشاركة في تمرين علم الصحراء بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة بدأ منذ صدور التوجيهات الكريمة بذلك.

وأبان أن القوات الجوية تمتلك منظومة فنية متكاملة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، وقادرة على العمل بدقة متناهية في صيانة وتجهيز الطائرات، مشيراً إلى أن منسوبي القوات الجوية من الفنيين هم الرقم الصعب في القوات الجوية، الذين حرصت على تأهيلهم في جميع المجالات التي تحتاج إليها القوات الجوية ليكونوا الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في صيانة وتشغيل الطائرات، فما إن تصل الطائرة من رحلتها حتى يقوم فنيو الصيانة - كلٌّ في مجال تخصصه - بعملهم لتجهيز الطائرة للإقلاع مرة أخرى، بعمل صيانة كاملة على كل أجزاء الطائرة.

وأشار إلى أن القوات الجوية تشارك في التمرين بستّ طائرات مقاتلة من منظومة «ف - ١٥ سي» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة.