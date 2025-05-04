استضافت جامعة جازان، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لقاءً مفتوحاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، بحضور باحثي ومبتكري الجامعة على مسرح كلية الهندسة وعلوم الحاسب بالمدينة الجامعية، وبرعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين.

وفي بداية اللقاء، دشن رئيس الجامعة معرض البحث والابتكار، الذي نفذته عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بمشاركة نوعية من الباحثين والمبتكرين من مختلف الكليات ومراكز الأبحاث في الجامعة، وشمل إنتاجات بحثية وابتكارية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعريفاً بمجموعة من براءات الاختراع التي مُنحت حديثاً، إلى جانب عرض للأبحاث الابتكارية الجارية والإنجازات العلمية التي حققتها مراكز الأبحاث في الجامعة.

كما رحب رئيس الجامعة برئيس الهيئة، مثمناً للهيئة دورها في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات، ودورها الفاعل في نشر المعرفة والتوعية.

وأكد الدكتور أبوراسين حرص الجامعة على استضافة الملتقيات التي تسهم في رفع وعي منسوبي الجامعة بكل ما له علاقة بالملكية الفكرية والمساهمة في بناء مجتمع يعزز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال تعليم متميز وبحوث نوعية وشراكة مجتمعية في بيئة محفزة للتعلم والإبداع.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية شكره لرئيس جامعة جازان ولمبدعي الجامعة ومبتكريها على عقد هذا اللقاء المهم، كما عرّف بدور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحماية الملكية الفكرية في المملكة.

ونوّه إلى الأهمية الكبيرة للشراكة بين الهيئة وقطاع التعليم الجامعي السعودي، وحرص الهيئة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات هذا القطاع وتتوافق مع مصالحه في الملكية الفكرية، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وحماية العلامات التجارية والصناعات وبراءات الاختراع الوطنية، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات تنظمها الهيئة للتشاور بشأن قضايا الملكية الفكرية والتحديات التي تواجه القطاع في المجالات المرتبطة بها وآفاق التعاون بين الجانبين، وصولاً لمنظومة متكاملة في مجال حماية الملكية الفكرية تدعم النمو العلمي والبحثي والابتكاري وتعزز صورة المملكة ودورها الريادي في شتى المجالات الحيوية.