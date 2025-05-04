التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، القيادات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، في مقر شرطة المنطقة.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقيادات الأمنية بالمدينة المنورة ولمنسوبيهم.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء الجهود المستمرة التي تبذلها القطاعات الأمنية في المنطقة، ودورها في تعزيز الأمن وتوفير سبل الأمان والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين وقاصدي المسجد النبوي الشريف، موجهاً بنقل تحياته لجميع منسوبي القطاعات الأمنية.

وكان قد اطّلع خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية في المنطقة.