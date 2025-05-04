وصل الى منفذ الحديثة الحدودي السعودي قبل أيام ثلاثة حجاج اسبان، وآخر مغربي بعد رحلة طويلة وشاقة على ظهور الخيل ليتمكنوا من أداء مناسك الحج. وذكرت صحيفة «تربيون» أن السلطات السعودية على منفذ الحديثة استقبلتهم استقبالاً حاراً في منطقة القريات. وتشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً على نطاق واسع يظهر فيه الحجاج الأربعة وهم مغبّرين ومنهكين عند وصولهم الى الأراضي السعودية، والمسؤولون يستقبلونهم بالتصفيق والحفاوة، بعد رحلتهم التي استغرقت أسابيع عدة. وكان في مقدمة مستقبليهم مدير مركز الحديثة ممدوح المطيري، الذي وصف رحلتهم بأنها رمز قوي للإيمان والالتزام. وأجرى المسؤولون السعوديون فحوصاً صحية للحجاج الأربعة وقدموا لهم المرطبات و الإرشادات اللازمة. وأقامت جمعية تنمية الحديثة حفلة استقبال على شرف الحجاج الأوروبيين والحاج المغربي. وأهدتهم باقات ورود ولوازم الضيافة المعتادة.