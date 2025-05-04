التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وقيادات مكافحة المخدرات في المدينة المنورة.

ونقل في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للجميع، مؤكدًا أنه بدعم متواصل من القيادة تستمر الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات وتعقب المهربين والمروجين في جميع مناطق المملكة.

ونوّه بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في المدينة المنورة للحفاظ على أمن الوطن وحماية المجتمع من آفة المخدرات، موجهًا بنقل تحياته لجميع منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة.