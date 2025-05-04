نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأهالي منطقة المدينة المنورة.

جاء ذلك خلال لقائه في المدينة المنورة اليوم بالمواطنين من أهالي المدينة، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز.

وأكد خلال اللقاء أن زيارته للمدينة المنورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة وحرصها على خدمة ضيوف الحرمين الشريفين، وكل ما يعزز أمن المواطنين والمقيمين والزوار ويحقق رفاهيتهم.

وقد أُعد حفلٌ بهذه المناسبة بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة أهالي المدينة المنورة، أكد خلالها أن الحرمين الشريفين يشهدان رعاية وعناية واهتمامًا تتابع عليه ملوك هذه الدولة، بدءًا بالمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثم أبناؤه الملوك البررة؛ خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مشيرًا إلى أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نعمت المملكة -بكامل مدنها وقراها- بالخدمات الرفيعة واتساع رقعة التطوير فيها.

وثمّن أهالي المدينة المنورة المشروعات الكبيرة التي تنفذ في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدعم واهتمام من القيادة، ومن بينها مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به، معبرين عن شكرهم لوزير الداخلية على زيارته للمنطقة، ولجهود وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي الشريف، منوهين بجهود أمير منطقة المدينة المنورة ودعمه المستمر لنهضة المدينة وخدمة أهلها وقاصديها.