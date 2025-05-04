أطلقت التأمينات الاجتماعية الدليل الاسترشادي لمعايير السلامة والصحة المهنية، ليكون مرجعاً موحداً للمختصين والمنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة في المملكة؛ للاسترشاد به في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مستوى السلامة في بيئات العمل، وحماية العاملين من المخاطر المهنية.ويتضمن الدليل أبرز الممارسات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وسيستفيد منه أصحاب العمل والعاملون في المنشآت والمفتشون في معرفة المعايير الوقائية التي تسهم في الحد من الإصابات والأخطار المهنية في بيئات العمل.ويضم الدليل أكثر من 4500 معيار تُغطي ستة قطاعات رئيسية، وهي «قطاع الصناعات العامة، وقطاع البناء، والقطاع الزراعي، وقطاع الأنشطة البحرية، وقطاع النقل، وقطاع التعدين»، إضافة إلى تصنيف أشمل يضم أكثر من 70 قطاعاً بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.وسيسهم الدليل بما يتضمنه من معايير في تعزيز الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال خلق بيئات عمل آمنة ومحفزة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة ودورها الريادي في دعم الحقوق العمالية والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.