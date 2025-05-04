فرضت وزارة التعليم تعليمات جديدة للاختبارات النهائية والدور الثاني تطبق لأول مرة، أهمها استمرار الدراسة أثناء الاختبارات وتحديد ٣ أيام لاختبارات الدور الثاني. وأكدت التعليمات أنه إذا كانت مواد الرسوب في الاختبار النهائي للفصل الثالث كثيرة، يختبر الراسبون بعضها في الأيام الثلاثة المحددة لاختبارات الدور الثاني، وبعضها عند بداية العام الدراسي الجديد، أو تؤجل كلها مع بداية العام الجديد.وأشارت الضوابط إلى استمرار تقويم الصف الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات في نظام نور، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية دوام الإثنين ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٦هـ وعلى المدارس إعلان جدول الاختبارات النهائية للفصل الثالث قبل نهاية دوام يوم الخميس ١٠/ ١١/ ١٤٤٦هـ، على أن تكون بداية الاختبارات العملية والشفوية يوم الأحد ٢٧/ ١١/ ١٤٤٦هـ، وبداية اختبارات الفصل الثالث النهائية يوم الأحد ١٩/ ١٢/ ١٤٤٦.وشددت التعليمات على أنه لا تُعاد الاختبارات النهائية للفصل الثالث لأي طالب أدى الاختبار، فيما سيكون اختبار الغائبين عن الدور الثاني مع عودة المعلمين بداية العام القادم والمستثنى من الاختبارات المركزية هي المدارس المحققة للتميز وطلاب برامج ذوي الإعاقة والطلاب المصنفين ضمن فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام والطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبار بالمدرسة.- لا إعادة للاختبارات النهائية للفصل الثالث لأي طالب أدى الاختبار- «المستثناة» من «المركزية» هي المحققة للتميز وطلاب ذوي الإعاقة