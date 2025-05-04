تواصل إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة تنفيذ المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بنظام التعاقد، في إطار خطة وزارة التعليم الرامية إلى سد الاحتياج التعليمي واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يتوافق مع مستهدفات تطوير التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030.وفي منطقة حائل، رصدت عدسة «عكاظ» جانباً من إجراءات المقابلات، التي تحتضنها مقرات مهيأة في مركز الملك عبدالعزيز الكشفي للمعلمين، ومباني الإدارات النسائية للمعلمات، وسط تنظيم دقيق، ومتابعة مباشرة من القيادات التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.وتُشرف لجان متخصصة على عملية المقابلات، إذ يتم تقييم الجوانب الشخصية والقدرات التربوية للمرشحين، إلى جانب مراجعة الوثائق والمؤهلات العلمية بدقة. ويُركز التقييم على السمات القيادية، والقدرة على التواصل الفعّال، والإلمام بالمستجدات التعليمية، إلى جانب الكفاءة في التخصصات العلمية والنظرية.ويُعد هذا المسار إحدى الأدوات المهمة لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام إلى الميدان التعليمي، لضمان تقديم تعليم نوعي يسهم في بناء جيل معرفي منافس. كما يُمثّل نموذجاً منسقاً للتكامل بين الإدارة المركزية والقطاعات التعليمية في المناطق؛ لتطبيق معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة.ومن المتوقع أن تنعكس هذه الجهود على تعزيز جودة التعليم، ودعم استقرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة المثلى لنمو المعلم والمتعلم معاً.