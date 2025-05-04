عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اجتماعها الدوري الـ46 برئاسة الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية محمد المطيري، المصاحب لأعمال المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي انطلقت أعماله في العاصمة الجزائرية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوع الرئيسي للاجتماع، الذي جاء تحت عنوان «تأهيل الكفاءات البشرية للموظفين وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية»، إذ تطرق الأمناء العامون في كلماتهم إلى التجارب المثلى المتعلقة بتأهيل الكفاءات البشرية، مشيرين إلى أهمية تطوير المهارات وتقديم التدريب الكافي لموظفي المجالس التشريعية. كما استعرض الاجتماع الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله.وكان قد رأس اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي عقدت اجتماعها قبل انطلاق أعمال الاجتماع الدوري الـ46 للجمعية.يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية قد تأسست بموجب قرار صادر عن الاتحاد البرلماني العربي بتاريخ 3 أبريل 1995م، إذ كان من بين الأهداف التي تأسست الجمعية لأجلها بناء جسور التعاون بين المجالس والبرلمانات العربية والدولية، لاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب في العمل البرلماني عموماً، وعمل الأمانات العامة للبرلمانات العربية خصوصاً، كما تهدف الجمعية إلى تطوير الأداء في الأمانات العامة للبرلمانات العربية للوصول إلى طموحات البرلمانيين من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، والتطوير في العمل البرلماني العربي والدولي والإقليمي، وتبادل الأفكار والخبرات مع جميع البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية الدولية كافة.