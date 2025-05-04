سجّلت منطقة الباحة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (90.6) ملم في بيضان ببني حسن، وذلك ضمن (7) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت الباحة (45.4) ملم، وبني حسن (13.0) ملم، وشبرقة (9.4) ملم في منطقة الباحة.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 32 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الساعات الـ24 الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، والباحة).

وأوضح التقرير تسجيل منطقة القصيم (32.2) ملم في النبهانية، و(2.6) ملم في عقلة الصقور، و(2.5) ملم في طريق علي بن أبي طالب ببريدة، و(1.9) ملم في الأسياح، فيما سجلت منطقة عسير (22.4) ملم بمهر في بيشة، و(9.1) ملم في بيشة، و(7.8) ملم في النقيع ببيشة، و(6.6) ملم في مطار بيشة.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة مكة المكرمة (18.0) ملم في العفيرية برنية، و(1.4) ملم في رنية، و(1.2) ملم في العرضيات، إضافة إلى تسجيل منطقة المدينة المنورة (15.0) ملم في مهد الذهب، وتسجيل منطقة الرياض (5.0) ملم في محمية سجا الفرع بعفيف، فيما سجلت منطقة حائل (2.8) ملم في الشنان، و(0.5) ملم في الشيحية ببقعاء.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المذكورة زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3EQWGop.