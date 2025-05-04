كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة التي تأثرت بها محافظة الرس عصر أمس (السبت)، ناتجة عن تيارات هابطة نشأت بسبب السحب الرعدية الممطرة التي تشكّلت فوق المنطقة.

وأشار القحطاني إلى أن هذه التيارات تُعدّ من التأثيرات المصاحبة للعواصف الرعدية، حيث تؤدي إلى رياح شديدة السرعة تُثير الأتربة والغبار بمعدلات متفاوتة، وقد بلغت أعلى سرعة للرياح في المنطقة عصر أمس أكثر من ٢٠ عقدة (٣٨ كلم/س).

وكانت مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو توثق تكّون عاصفة غبارية كثيفة تعرضت لها المحافظة.