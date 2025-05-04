زار رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، اليوم، الصالة المخصصة لـ «مبادرة طريق مكة» في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي السيد نصر الدين عمر.

واطلع رئيس جمهورية إندونيسيا، على سير العمل في صالة المبادرة في مطار جاكرتا الدولي، واستمع إلى شرح عن الإجراءات المنفذة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.