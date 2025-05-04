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«عكاظ» (جدة)

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأُوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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