مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة استنفرت القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي كامل طاقاتها لتقديم الخدمات التي تسهم في راحة الضيوف وتقديم التسهيلات لهم من خلال تنفيذ خططها بإشراف ومتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز و هيأت الخطة الموسمية لمختلف القطاعات تطبيق كافة المعايير لراحة الضيوف.ففي الجانب الأمني سخرت شرطة المنطقة أجهزتها من خلال العمل الدؤوب والعمل على تسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها بما يكفل سهولة التنقل وعدم عرقلة السير من خلال المتابعة المستمرة وحسن الانتشار للدوريات والدراجات المرورية.و أكدت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها بأحدث الأجهزة التقنية. وفي الجانب الصحي كشف المتحدث الرسمي لتجمّع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده عن جاهزية 33 مستشفى ومركزًا صحيًا دائماً وموسميًا بالإضافة لعربات العيادات المتنقلة بمشاركة أكثر من 21 ألف كادر صحي وفني يعملون على مدار الساعة.و بين المتحدث إطلاق التجمع حملة توعوية وتثقيفية شاملة متعددة اللغات تستهدف ضيوف الرحمن بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقائي وشملت الحملة شملت تفعيل الشاشات التوعوية في المطار ومحطة قطار الحرمين، إضافة إلى 109 شاشة داخل المنشآت الصحية، و امتدت الحملة أيضًا إلى المنصات الرقمية الرسمية لتجمع المدينة الصحي، كما نفذ الهلال الأحمر خطته التشغيليه للموسم من خلال تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة وتعزيز جاهزية الفرق الإسعافية وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة عبر الكوادر البشرية والآليات.وفي الجانب الخدمي أكدت أمانة المدينة المنورة جاهزيتها لتنفيذ خطتها التشغيلية الخاصة بموسم من خلال الجولات الميدانية للمراقبين لضمان سلامة الغذاء وفحصها ضمان ومدى صلاحيتها.