رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في منطقة الباحة والأجزاء المحيطة بها إلى تحذير متقدم، بهطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أنَّ التحذير يشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهاً متقدّماً بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالتين تستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.