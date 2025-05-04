حققت المدرسة البريطانية العالمية بالخبر، التي تأسست عام 1977، إنجازًا تاريخيًا بكونها أول مدرسة بريطانية في المملكة تحصل على تصنيف «متميز» في جميع المجالات خلال التفتيش الذي أجرته وزارة التعليم في إنجلترا على المدارس البريطانية في الخارج في فبراير 2025. وقد تم الآن نشر التقرير رسميًا.

يؤكد هذا التكريم المرموق إلتزام المدرسة الراسخ بتوفير تعليم متميز وتهيئة بيئة داعمة لطلابها.

وقد قيّمت هيئة التفتيش المدرسة تقييماً وفقًا لمعايير مختلفة، بما في ذلك جودة التعليم، والتطور الأخلاقي والاجتماعي والثقافي للطلاب، والرعاية الصحية والسلامة، وجودة القيادة والإدارة. وجاء في التقرير: «توفر المدرسة بيئة يزدهر فيها الطلاب بفضل التزام هيئة التدريس الإيجابي بتطويرهم ليصبحوا متعلمين واثقين من أنفسهم ومتعاطفين.»

أعرب المدير والرئيس التنفيذي للمدرسة، ستيفان فاينر، عن فخره وإمتنانه قائلاً: «يُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على تفاني مجتمع مدرستنا بأكمله وجهوده الدؤوبة. نحن سعداء للغاية بهذا التقدير لتميزنا، وسنواصل السعي لتحقيق أعلى معايير التعليم والرعاية في جميع أنحاء مدرستنا و أود أن أعرب عن خالص إمتناني وتقديري للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على دعمها وتوجيهها المستمر لقد كان لتعاونهم دورٌ بالغ الأهمية في مساعدتنا على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.»

قالت ت. نايدو، رئيسة قسم المرحلة الإبتدائية: «أفخر جدًا بجهود جميع طلابنا وموظفينا خلال فترة التفتيش وعلى مدار العام. لقد بذل موظفونا المتفانون جهودًا حثيثة لتعزيز تعلم الطلاب. كما سلطنا الضوء على تركيزنا على الرعاية الرعوية وإثراء المنهج الدراسي كنقاط قوة. وبشكل عام، يعكس تقرير التفتيش هذا جودة الخدمات التعليمية المقدمة في القسم الإبتدائي.»

قال ل. مارش، رئيس قسم المرحلة الثانوية: «لم يكن بإمكان طلابنا وهيئة التدريس بذل المزيد من الجهد لإبراز تميز مدرستنا. لقد لاحظ فريق التفتيش ما نقوم به يوميًا، وهو عمل دؤوب، وأخلاق حميدة، وتدريس وتعلم رائع. شكرًا جزيلًا لجميع المشاركين في قسم المرحلة الثانوية والصف السادس، وسنسعى جاهدين لمزيد من التحسين.»

قال ش. بارتن، المدير المالي: «يسعدني للغاية أن أكون جزءًا من هذا الجهد الجماعي المتميز الذي ساهم في وصول المدرسة إلى ما هي عليه اليوم. إن الحصول على تقدير خارجي للعمل الجاد والتحسينات التي أُجريت في المدرسة يُعدّ شهادةً قيّمةً للموظفين وفريق العمل الموسّع الذي يعمل معنا في إطار استراتيجيتنا للتحسين. يبدأ العمل الجاد الآن في التحضير للتفتيش التالي.»

أشاد أولياء الأمور والطلاب على حد سواء بجو المدرسة الداعم والشامل. «لطالما كانت المدرسة مكانًا يشعر فيهأ أولادي بالتقدير والتشجيع لتحقيق كامل إمكاناتهم»، قال أحد أولياء الأمور. «هذا التقدير مستحقٌّ بكل جدارة.»

بينما تحتفل المدرسة بهذا الإنجاز، فإنها لا تزال ملتزمة برؤيتها المتمثلة في «تمكين طلابنا ليصبحوا متعلمين واثقين، متعاطفين، ومواطنين عالميين فاعلين، مستعدين للنجاح في عالم دائم التغير». ولا يزال شعار المدرسة، «فليحل السلام على الأرض»، يلهم مجتمعها للسعي نحو التميز في جميع جوانب الحياة.

للاطلاع على تقرير BSO الكامل عن المدرسة البريطانية العالمية بالخبر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bisak.org