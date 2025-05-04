خبران ساران للسعودية. فقد أبلغت وكالة التعاون الأمني بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس الأمريكي (الجمعة)، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، أقرت مبيعات صواريخ جو - جو متوسطة المدى من طراز AIM-120C-8K، بما تصل قيمته إلى 3.5 مليار دولار. وهو ما أكدته البنتاغون في بيان أمس الأول. وفي طوكيو، أكد مسؤولون يابانيون أمس (السبت)، أن اليابان وبريطانيا وإيطاليا قررت ضم المملكة العربية السعودية، إلى برنامج تطوير الجيل التالي من مقاتلة تستخدم تكنولوجيا الإخفاء (ستيلث). ونسبت صحيفة «أساهي شيمبون» إلى مسؤولين في الحكومة اليابانية قولهم، إن السعودية ستُضمُّ إلى برنامج الحرب الجوية العالمي، لتشارك في تطوير جيل سادس من مقاتلة «ستيلث»، باعتبارها «دولة شريكة». وتأتي الأنباء عن الصفقة الأمريكية السعودية قبل أيام من بدء ترمب أول زيارة خارجية له منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير الماضي. ودأب رؤساء الولايات المتحدة على أن تكون زيارتهم الخارجية الأولى بعد دخولهم البيت الأبيض إلى كندا، أو المكسيك، أو المملكة المتحدة. لكن ترمب، قرر أن رهانه يجب أن يكون مع أوثق حلفاء بلاده منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي السعودية. واعتبرت صحف واشنطن أمس (السبت)، أن زيارة ترمب، تعني أيضاً العلاقات الوثيقة بينه وبين القيادة السعودية. وتشتمل الصفقة التي أعلنتها البنتاغون ليل الجمعة/‏‏‏السبت (بالتوقيت المحلي)، على صواريخ جو - جو متوسط المدى، وأنظمة توجيه، ومساندة فنية. وتملك السعودية ثاني أكبر أسطول في العالم من مقاتلات «إف - 15»، بعد الولايات المتحدة. وكانت السعودية، أعلنت أنها تنوي استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع القادمة. وفي طوكيو، ذكرت صحيفة «أساهي شيمبون»، أن الدول الثلاث التي تعهدت بتطوير جيل جديد من مقاتلات الاستخفاء (ستيلث)، التي لا تستطيع أجهزة رادار العدو اكتشافها، وهي اليابان، وإيطاليا، وبريطانيا توافقت على ضرورة ضم المملكة العربية السعودية إلى مبادرة «البرنامج العالمي للحرب الجوية»، باعتبارها «دولة شريكة»، وليست ممولة فقط. وكانت المملكة سعت منذ سنوات إلى المشاركة في معاهدة المنظمة الحكومية لتطوير المقاتلات النفاثة، التي قررت في نهاية العام 2022، الاضطلاع بصنع جيل سادس من مقاتلات «ستيلث». وأبدت بريطانيا وإيطاليا ترحيباً بانضمام السعودية إلى المبادرة الثلاثية المشار إليها، وتعمل طوكيو مع بريطانيا وإيطاليا لضم المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة، بحيث تصبح شريكاً رسمياً. وأشارت صحيفة «يابان نيوز» أمس (السبت) إلى أن السعودية واليابان اتفقا (الخميس)، خلال اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والياباني تاكيشي إيوايا على سياسة من شأنها تسريع إتمام اتفاقية شراكة اقتصادية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي.