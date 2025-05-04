في إحصاءات حديثة للهيئة العامة للإحصاء، تبين أن 95.6% من الفئة العمرية الأكبر سناً في المدارس لم يتعرضوا بأي شكل من الأشكال أو نادراً للتنمر، مقارنة بالفئة العمرية الأصغر سناً التي لم تتعرض بأي شكل من الأشكال أو نادراً للتنمر بنسبة 97.7% في المدارس. وبينت نتائج المسح، أن 86.15% من الطلبة في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال التنمر خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما بلغت النسبة 81.80% لدى الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة.كما بيّنت النتائج، أن التعرض للتنمر «نادراً» شكّل 13.78% لدى الطلبة الأصغر سناً، مقارنة بـ11.59% في الفئة الأكبر، وسُجلت نسب منخفضة للتعرض المتكرر، سواء بشكل أسبوعي أو شهري أو سنوي، لم تتجاوز 2% في جميع الفئات؛ مما يعني انحسار التنمر في معدلات منخفضة جداً بين الطلبة.وفي سياق آخر، أشار المسح نفسه، إلى أن نسبة رضا الطلاب عن حياتهم بشكل عام بلغت 92.94%، إذ عبّر 93.34% من الإناث و92.54% من الذكور عن رضاهم. وتبرز هذه الأرقام مؤشرات إيجابية نحو بيئة تعليمية أكثر أماناً واستقراراً، وانعكاساً واضحاً للعناية التي يحظى بها الطلاب من أولياء أمورهم ومعلميهم سواءً بالمنازل أو داخل المدارس ولجهود الدعم النفسي والاجتماعي التي تُقدَّم للطلبة في مراحل التعليم المختلفة.