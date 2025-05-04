أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، حسن محمد حسن غيث ـ سعودي الجنسية، وعبدالله محمد حسن غيث ـ سعودي الجنسية ـ لارتكابهما عدداً من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى تنظيم إرهابي والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب الجرائم الإرهابية.وقالت الداخلية، في بيانها الصادر، أمس، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحقهما، أمس (السبت)، بالمنطقة الشرقية.