حصل معهد الحرس الملكي على الاعتماد الأكاديمي العسكري الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة (مركز درع)، لاستيفائه جميع معايير الجودة والاعتماد المعتمدة؛ مما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة في تعزيز جاهزية وكفاءة منظومة التدريب العسكري بالمملكة.

وتسلّم شهادة الاعتماد رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، من قائد المعهد اللواء المهندس بندر بن ظافر القرني.

وأوضح رئيس الحرس الملكي أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الله ثم توجيهات ودعم القيادة التي أولت قطاع التعليم والتدريب العسكري أهمية ضمن برامج التحول الوطني، إيماناً منها بدور الكفاءات الأمنية المؤهلة في دعم استقرار الوطن وحمايته، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يعزز تنافسية المعهد، ويفتح آفاقًا أوسع للتطوير المستمر، بما ينسجم مع مبادرات تنمية القدرات البشرية وبرامج التميز المؤسسي، وهي من أبرز مستهدفات الرؤية الطموحة التي تسعى لتمكين أبناء الوطن من الريادة إقليمياً وعالمياً.

وأكد في ختام حديثه، دعم رئاسة الحرس الملكي نحو التميز والتطوير المستدام، مسترشداً بتوجهات القيادة ومستندًا إلى منظومة مؤسسية قائمة على معايير الجودة والابتكار، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة، وتعزيز حضورها المؤسسي والعلمي في المحافل الدولية.

ويٌعد هذا الإنجاز ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتتويجاً لمسيرة تطويرية متقدمة في مجال التعليم العسكري والأكاديمي، من خلال حصول المعهد ومركز التدريب التابع له في المنطقة الغربية على الاعتماد، والتزامه بتقديم برامج تدريبية عالية الجودة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.