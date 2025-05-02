استقبل فرع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشريف أوائل الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، حيث بادر منسوبو الفرع باستقبالهم بالترحيب الحار وتوزيع الهدايا التذكارية، في أجواء إيمانية وروحانية تعكس القيم الأصيلة في خدمة ضيوف الرحمن والزائرين بحضور مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من وكلاء الرئاسة.

وأكدت الرئاسة حرصها على تطوير منظومة الخدمات الدينية من خلال هذه المبادرات النوعية التي تعزز التجربة الإيمانية، وتسهم في نقل رسالة الحرمين الشريفين الوسطية والرحيمة إلى العالم، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وتجسد هذه المبادرة إحدى صور العناية والرعاية التي توليها الرئاسة لضيوف الرحمن، وتسعى من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات الدينية والمعرفية، بما يعكس الرسالة العالمية والروحانية العظيمة للحرمين الشريفين.