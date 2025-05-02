أقام الأمن العام (3) معارض توعوية للتعريف بمخاطر الجرائم المعلوماتية والاحتيال المالي وسبل الوقاية منها، في مجمعات الحمراء مول بمنطقة الرياض والنخيل بلازا بمنطقة القصيم والراشد مول بمنطقة عسير.

وتستعرض المعارض التي تستمر حتى يوم السبت الموافق 3 مايو 2025م من الـ (4) مساءً حتى الـ (10) مساءً، جهود وحدات الأمن العام المختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتوعية الزوار بالأساليب المستخدمة في تنفيذ هذه الجرائم الرقمية، وتقديم إرشادات لحماية المعلومات الشخصية والبيانات البنكية، والتعريف بطرق الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة.