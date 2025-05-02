أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم فتح باب التقديم على المنح الدراسية الخارجية للطلاب الدوليين حول العالم للعام الجامعي 1447 عبر منصة «ادرس في السعودية» التابعة لوزارة التعليم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجامعة إلى تأهيل الكفاءات العلمية والمعرفية من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تنمية مجتمعاتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدانهم.

وأوضحت الجامعة أن الترشح للمنح الدراسية يشمل جميع المراحل الأكاديمية، ويبدأ التقديم على برامج البكالوريوس الأربعاء 3 ذي الحجة 1446 الموافق 1 مايو 2025، ويستمر حتى السبت 18 من ذي الحجة 1446هـ الموافق 14 يونيو 2025، وتُفتح الفرصة للتسجيل في برامج الدراسات العليا ابتداءً من التاريخ ذاته وحتى الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 الموافق 31 أكتوبر 2025.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة منصة «ادرس في السعودية» للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وآلية التقديم من خلال الرابط التالي: ‏https://studyinsaudi.moe.gov.sa.